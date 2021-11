Braquage à plus de 40 millions de francs suisses : un accusé malade du Covid, le procès reporté en juin

Un des accusés a été testé positif au Covid-19 et doit rester isolé pour dix jours. La cour a donc décidé de renvoyer l'affaire car il est "nécessaire de juger les accusés ensemble". Le procès a été reprogrammé au 7 juin 2022.

Pour rappel, six hommes originaires de la région lyonnaise doivent être jugés aux assises du Rhône pour avoir commis un spectaculaire braquage en Suisse, entre Lausanne et Genève, en 2017. Les malfaiteurs présumés s’étaient attaqués à un fourgon blindé qui contenait un butin d’une valeur de 40 millions de francs suisses (un peu plus de 38 millions d’euros ndlr) en billets de différentes devises, lingots d’or et pierres précieuses. Leur méthode osée s'était révélée payante : ils étaient repartis au volant du fourgon jusqu'à passer la frontière et faire le transfert du chargement dans l'Ain. Placés sous surveillance par la BRI, les braqueurs avaient été interpellés quelques heures après l'attaque du fourgon.