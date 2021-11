Sarah Peillon (LREM) : "Les personnes qui veulent la réélection d'Emmanuel Macron sont les bienvenues : Kimelfeld, Collomb, comme d'autres"

Nouvelle référente de la République en Marche dans la Métropole de Lyon, Sarah Peillon a récupéré une fédération meurtrie par les divisions entre Gérard Collomb et David Kimelfeld, ainsi que par le règne de Caroline Collomb. "Toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie d'oeuvrer pour la structuration du mouvement et la réélection d'Emmanuel Macron sont les bienvenues : David Kimelfeld, Gérard Collomb, comme d'autres. (...) En revanche, il n'est pas question de reparler des divisions du passé. (...) Aujourd'hui, il nous faut absolument être rassemblés, sinon on peut rentrer chez nous", prévient l'élue du 7e arrondissement de Lyon.

Le parti présidentiel gagnerait même des militants ces derniers mois : "Qu'il n'y ait plus de divisions, c'est un soulagement, on le ressent", note Sarah Peillon, qui prône une "volonté commune de passer à autre chose".

A Lyon, elle s'oppose notamment au projet de reconversion des anciennes usines Fagor Brandt, qui accueillaient jusqu'à présent des évènements culturels : "Ca ne correspond pas du tout aux attentes des habitants du quartier. Nous on avait envie de faire de Gerland un quartier à vivre. Mettre un dépôt de bus, qui va générer des nuisances sonores 24h/24, c'est une décision prise sans les habitants".

Viendra rapidement la question des législatives, dans un département qui compte 11 députés de la majorité présidentielle sur 14 circonscriptions. "Si on ne réussit pas la présidentielle, les législatives seront un sujet très accessoire", admet Sarah Peillon. "La question des candidatures, y compris pour les députés sortants, ne se posera pas avant le second tour de la présidentielle".

