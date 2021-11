Interpol à Lyon : Laurent Wauquiez et Bruno Bernard s’entendent pour réclamer une réunion avec Gérald Darmanin

Ce mardi, un courrier commun signé par Laurent Wauquiez et Bruno Bernard est parti en direction de la place Beauvau. Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son homologue EELV de la Métropole de Lyon donnent ainsi des nouvelles au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin concernant la situation épineuse d’Interpol.

Pour rappel, le membre du gouvernement avait récemment enjoint Région, Métropole et Ville à mettre la main au portefeuille pour financer l’extension du siège de l’organisation internationale, sous peine de la voir quitter Lyon.

"La réunion convoquée en urgence par le préfet de région le 11 novembre dernier n’a pas permis d’apporter les éclairages pourtant légitimes et demandés depuis de nombreuses années par les collectivités territoriales sollicitées. Ces demandes recouvrent notamment la clarification des détails du projet d’extension, la confirmation d’une participation de l’Etat au financement au moins équivalente à celle affichée en 2018 à hauteur de 32,5 millions d’euros, et le pilotage assumé du dossier au niveau des services déconcentrés de l’Etat", écrivent ainsi Laurent Wauquiez et Bruno Bernard, réclamant également la "vigilance" de Gérald Darmanin "sur la future présidence d’Interpol. Une candidature entachée de plaintes poserait un vrai risque au fond, et pourrait délégitimer l’institution et son accueil dans notre démocratie".

Et de conclure en réclamant "une réunion de travail à Lyon sur ce dossier" avec le ministre de l’Intérieur, tout en assurant ce dernier que "chaque collectivité saura prendre sa part aux côtés d’un Etat clair pilote de ce projet important".

A noter l’absence remarquée de Grégory Doucet, maire de Lyon, dans les signataires de ce courrier. L'écologiste a maintes fois répété qu'il avait besoin d'entendre de la bouche du gouvernement que l'Etat allait largement co-financer le projet d'extension d'Interpol.