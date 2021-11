Morandini à la Guillotière : échange violent entre le présentateur et le député du Rhône Thomas Rudigoz

Ce jeudi matin, un échange tendu a eu lieu entre le présentateur de CNEWS et le député LREM du Rhône. Ce dernier était invité à réagir à l'émission Face à la rue tournée la veille dans un quartier de la Guillotière bouclé par les forces de l'ordre et où plus de 200 membres de l'ultragauche ont manifesté, notamment pour dénoncer la venue de la chaîne et de Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

Déjà mercredi, Thomas Rudigoz tweetait en trouvant le concept "honteux". Ce jeudi, l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon a renouvelé ses remontrances, en duplex depuis l'Assemblée nationale. Il a notamment reproché à Jean-Marc Morandini de ne pas avoir correctement présenté les intervenants de l'émission, puisque certains sont clairement affiliés au RN.

"Vous avez osé venir ? On vous a invité !", a alors rétorqué Jean-Marc Morandini. "Vous avez vu où je suis là ?", répondait le parlementaire. "Au chaud ! (...) C'est facile quand on est au chaud sur sa banquette à l'Assemblée nationale de dire que ce qui est fait dehors n'est pas bien", taclait le présentateur.

Thomas Rudigoz tentait d'embrayer sur son travail de terrain, expliquant avoir été l'un des premiers à signaler aux autorités les agissements des Daltons. "C'est quoi vos résultats ? C'est ce qu'on a vu hier vos résultats ?", répondait Jean-Marc Morandini, en référence aux tirs de mortiers d'artifice des rappeurs à la Guillotière.

Le reste du dialogue était tout aussi tendu entre les deux hommes. Thomas Rudigoz était invité à intervenir de nouveau à l'avenir sur l'antenne de CNEWS, une proposition qui n'avait pas l'air d'emballer l'élu lyonnais.

L'extrait est à retrouver ici, à partir de 16'15.