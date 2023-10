Thomas Rudigoz : "L'école est là pour lutter contre la barbarie et l'obscurantisme portés par le terrorisme djihadiste"

Ce lundi, une minute de silence sera respectée à 14h dans toutes les classes de France pour rendre hommage à Dominique Bernard, le professeur tué par un terroriste vendredi à Arras. "L'école est là pour lutter contre la barbarie et l'obscurantisme portés par le terrorisme djihadiste", rappelle Thomas Rudigoz.

"On ne peut pas laisser entrer ces théories de l'islam radical dans notre République. Nos enseignants sont en première ligne pour inculquer aux jeunes nos valeurs. Et si quelqu'un le conteste, il faut que nous soyons aux côtés des enseignants pour qu'il y ait une tolérance zéro", poursuit le député lyonnais.

Thomas Rudigoz attend par ailleurs de la loi immigration de Gérald Darmanin qu'elle puisse permettre d'expulser l'ensemble de la famille du terroriste "et de résoudre ce genre de problème".

Nommé co-rapporteur d'une mission d'information sur les refus d'obtempérer et l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre suite à la mort de Nahel, Thomas Rudigoz fait un rappel : "Il y a d'un côté, la plupart du temps, des criminels ou des délinquants. Et de l'autre des policiers et des gendarmes qui sont là pour nous défendre. Après, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi avec les armes à feu".

