Une tribune des députés du Rhône Anne Brugnera et Thomas Rudigoz pour soutenir Olivier Dussopt

Après avoir été traité d'"assassin", le membre du gouvernement reçoit le soutien de plus de 1000 élus et militants qui co-signent une tribune dans le Journal du Dimanche ce jeudi.

Parmi eux, on retrouve deux parlementaires du Rhône. Les députés Renaissance Anne Brugnera et Thomas Rudigoz condamnent ainsi "sans réserve et avec la plus grande fermeté ces actes, commis par des représentants du peuple, comme le climat de violence permanent installé par la France Insoumise à l’Assemblée nationale, alors que les Françaises et les Français attendent un débat éclairé sur l’avenir de notre système de retraites". Outre les propos du député LFI Aurélien Saintoul, le tweet de Thomas Portes avec le ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt se retrouve dans leur viseur.

"Cette stratégie de la France Insoumise d’abaissement du niveau du débat politique et d’agression permanente doit cesser, dans l’hémicycle comme dans la rue. Ce n’est qu’à ce prix que le débat pourra se tenir sereinement, projet contre-projet et dans le respect de chacun", poursuivent ces 1000 élus, parmi lesquels on peut aussi retrouver Franck Lévy, conseiller municipal lyonnais.