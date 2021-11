Ligue Europa : l’OL, toujours invaincu, renverse Brondby (1-3)

L’OL se déplaçait sur la pelouse de Brondby, plus mauvaise attaque de la compétition. Et malgré le manque de rythme, du à l’arrêt de l’Olympico dimanche, Peter Bosz faisait largement tourner son effectif.

C’est donc un Lyon déjà qualifié et approximatif qui traversait la première période en laissant les Danois faire le jeu. Brondby en profitait au retour des vestiaires, et ouvrait le score à la 50e minute. Un centre au second poteau était victorieusement repris par Mikael Uhre (1-0).

L’OL n’avait toutefois pas le temps de se lamenter. Mois de 10 minutes plus tard, Rayan Cherki égalisait. Le jeune ailier récupérait le ballon dans la surface pour ajuster le portier adverse (1-1).

Et c’est le même Cherki qui permettait aux siens de passer devant à la 66e minute. Au terme d’un joli déboulé, il ne laissait aucune chance aux défenseurs et au gardien (1-2).

Avec l’entrée en jeu progressive de joueurs normalement titulaires, l’équipe de Peter Bosz déroulait. Un centre de Lucas Paqueta permettait à Islam Slimani de participer à la fête en marquant de la tête (1-3).

Alors que Marseille s’inclinait plus tôt et était éliminé de la compétition, l’OL continue de marquer les esprits. Meilleure attaque de Ligue Europa, la formation lyonnaise fait partie des favoris affichés. Il faut désormais avoir la même efficacité en Ligue 1, et pourquoi pas ce dimanche après-midi à Montpellier ?