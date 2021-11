Autotests, masques inclusifs et protocole sanitaire : le rectorat de Lyon fait le point sur la 5e vague de Covid-19

Alors qu'on apprenait dans la matinée que 514 classes sont actuellement fermées sur 21 530 dans l'Académie, soit un près du double par rapport à la semaine dernière, Olivier Dugrip a fait le bilan des protocoles sanitaires en vigueur. Le recteur a toujours "deux objectifs, comme depuis le début de la crise : assurer la continuité pédagogique et la sécurité sanitaire".

Pour faire face à l’épidémie, le niveau 2 du protocole est appliqué depuis la rentrée de septembre. Pour rappel, ce dernier prévoit l’accueil de tous les élèves dans les établissements scolaires avec l’application stricte des gestes barrières, du lavage de mains régulier à l’aération des classes en passant par le port du masque pour l’ensemble des adultes des écoles, ou pour les élèves des écoles élémentaires.

Mais alors que le taux d’incidence grimpe toujours plus dans le Rhône, avec 248 cas sur 7 jours et pour 100 000 habitants, l’inspecteur d’académie Philippe Carrière reconnait "programmer de plus en plus de réunions à distance". Reste que le contexte est aujourd’hui différent avec l’ouverture de la vaccination puisque "77% des élèves ont un schéma vaccinal complet".

Dans le panel des mesures, Olivier Dugrip rappelle aussi "la mise en place, depuis septembre d’un dispositif de dépistage grâce à des tests salivaires. Ainsi, plus de 140 000 tests ont été réalisés dans l’Académie de Lyon, soit 15 000 par semaine. Des informations qui permettent de suivre l’évolution de la situation, même si les taux de positivité restent très faibles".

Par ailleurs, le département du Rhône teste depuis près de deux mois une nouvelle méthode face à l’épidémie de Covid-19. Concrètement, il n’y a plus de fermeture de classe automatique dès qu’un enfant est détecté positif au virus. Les élèves d’une même classe sont tous testés, et seuls les cas positifs sont placés à l’isolement. Une expérience concluante selon Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, qui a annoncé ce vendredi matin la généralisation de ce protocole au reste du pays. Jusqu’à aujourd’hui, dès le premier cas dans les écoles primaires et maternelles, la classe fermait entièrement. La méthode testée dans la capitale des Gaules "a permis de maintenir 60% de celles qui pouvaient être potentiellement fermées", assure Olivier Dugrip.

Des masques inclusifs

Le ministre de l’Education a aussi annoncé que dès lundi, chaque élève de 6e aura l'obligation de pratiquer deux autotests toutes les semaines à domicile. "Comme la plupart ont moins de 12 ans, ils ne peuvent pas être vaccinés", explique le recteur de Lyon qui précise que "plus de 40 000 boîtes seront distribués à partir de lundi dans tous les collèges du Rhône". Enfin, une autre expérimentation de dépistage est en cours dans une dizaine d’établissement du Rhône : le passage une fois par semaine de laborantins pour réaliser, là-encore, des tests pour garantir qu’il n’y a pas de trace du virus et ce même si aucun cas n’a été détecté.

Dernière nouveauté dès lundi, la dotation de masques inclusifs avec une partie transparente pour voir les lèvres aux enseignants des maternelles et des cours préparatoires. Au total, 85 000 masques seront distribués dans l’Académie de Lyon pour faciliter l’apprentissage de la langue aux plus petits.

J.D.