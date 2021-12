OL-Reims : huis-clos confirmé, le recours de Lyon a échoué

Ce mercredi en fin de matinée, le Comité national olympique et sportif français (Cnosf) a confirmé le huis-clos infligé à l'Olympique Lyonnais pour la réception à 21h de Reims. Le Groupama Stadium restera donc vide de supporters malgré le recours réalisé par Jean-Michel Aulas.

Le président de l'OL estimait payer le prix fort pour "un acte individuel et isolé", en référence au jet de bouteille d'un supporter sur la tête de Dimitri Payet lors d'OL-OM le 21 novembre dernier. Des arguments qui n'ont pas été retenus. Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a réagi et "regrette cette décision de la LFP pénalisante pour le club à la suite d’un acte isolé, tout en notant que le CNOSF souligne sur la mesure conservatoire : "Cette mesure de huis clos total du Groupama Stadium n’aura en toute hypothèse pas vocation à perdurer au-delà d’une rencontre à domicile ainsi que l’ont soutenu les représentants de la LFP au cours de l’audience". Jusqu’à présent, seuls les actes de masse avaient entraîné des mesures conservatoires. L’Olympique Lyonnais rappelle l’importance de décisions équilibrées, proportionnelles et homogènes avec les autres prises depuis le début de la saison 2021-2022 par la commission de discipline de la LFP".

Reste à savoir si la LFP, dont la décision tombera après le 8 décembre, sera aussi sourde à la version lyonnaise.