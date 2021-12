OL Vallée : début des travaux pour la All In Tennis Academy de Jo-Wilfried Tsonga, livraison prévue mi-2023

La Foncière All In a annoncé ce mercredi avoir acquis un terrain de 34 466 m² auprès de l'OL au sein d'OL Vallée à Décines.

C'est là que sera implanté le centre de formation et d'entrainement de tennis de haut niveau imaginé par Jo-Wilfried Tsonga.

L'académie a été dimensionnée pour l'accueil, la formation et l'hébergement de 90 jeunes. Ce campus sera doté de 8 cours couverts et de 12 cours extérieurs, dont un central d'une capacité de 1 500 places.

Une piscine semi-olympique et un espace d'entrainement verront également le jour sur place. Un country club sera créé avec l'ambition d'y recevoir plus de 1 000 adhérents. Le projet prévoit aussi un bar-restaurant, un club-house, un magasin de sport, des pistes de Padel, un centre de fitness/spa et un espace de séminaire.

L'ensemble immobilier, réalisé par Promoteur Youse, sera livré au deuxième trimestre 2023.