Babolat devient partenaire officiel de la All In Tennis Academy à Lyon

L'entreprise lyonnaise, spécialisée dans les sports de raquette, a annoncé ce mardi avoir signé un partenariat avec le centre de formation de Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga qui doit voir le jour en 2023 sur le site d'OL Vallée à Décines.

"L’implantation de ce nouveau complexe situé à proximité du camp de base Europe de Babolat, favorisera les échanges entre les deux partenaires", précise Babolat dans un communiqué.

Babolat fournira les raquettes, cordages, balles et bagageries sur les sites de la All In Tennis Academy et équipera l’ensemble des coachs (hors textile & chaussures). "La marque apportera bien évidemment aussi son expertise technique à tous les membres pour une meilleure adaptation du matériel aux joueurs", a ajouté la marque.

“Babolat a toujours été au plus proche du jeu et des joueurs. Cette collaboration avec la All In Academy, qui propose des infrastructures exceptionnelles, offrira aux amoureux de nos sports une expérience de jeu extraordinaire. Cela donnera également à notre marque un observatoire grandeur nature pour continuer à faire évoluer notre matériel", a réagi Eric Babolat, le président de l’entreprise lyonnaise.