La Région ouvre TUMO Lyon, un "programme extrascolaire innovant" pour les 12-18 ans

Il s'agit d'un programme pédagogique extrascolaire "innovant et ludique" pour les collégiens et lycéens âgés de 12 à 18 ans.

"TUMO Lyon leur donnera accès aux nouvelles technologies créatives de l'image et du numérique et leur permettra de cultiver leur curiosité, leur créativité et d'expérimenter leurs talents tout en se formant avec des logiciels professionnels et les meilleurs experts", précisent les services de la Région.

Plusieurs domaines seront proposés : l'animation, le cinéma, la robotique, la musique, la modélisation 3D, le design, la programmation et le jeu vidéo.

Les activités seront 100% gratuites, sous forme de sessions de deux heures par semaine après l'école, le mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires. 1500 jeunes seront accueillis chaque année.

"Intervenants professionnels et experts reconnus viendront jalonner les parcours des jeunes pour créer une alternance entre auto-formation et ateliers de création sur le site du Campus Région à Charbonnières-les-Bains", est-il précisé.

TUMO Lyon se base sur un projet arménien, fondé à Erevan en 2011 et reconnu "comme l'une des initiatives pédagogiques les plus innovantes au monde".