OL féminin : Wendie Renard héroïne d'une nouvelle série documentaire

Intitulé Championnes, ce documentaire retrace le parcours de plusieurs joueuses emblématiques de football féminin, dont la défenseure de l'OL féminin Wendie Renard.

L'internationale française échangera avec Annie Fortems, co-fondatrice du club de Juvisy et âgée de 66 ans, et Sonia Ouchene, une joueuse de 21 ans évoluant à Reims. Les trois femmes, de génération différente, échangent sur leur passion et sur l'évolution du football féminin.

Les équipes de Rakuten TV sont également allées à la rencontre de Lucy Bronze et d'Alexia Putellas, qui a remporté le Ballon d'Or 2021.