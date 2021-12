Téléthon : 757 000 euros de promesses de don à Lyon et dans le Rhône

Sur le plan national, on dénombre un total de 73 622 019 euros de promesses de don récoltées. A Lyon et dans le Rhône, ce sont plus de 750 000 euros qui ont été soulevés.

"Toutes les victoires que vous avez vues durant ce weekend, ce n’est pas un miracle, ce n’est pas de la magie. C’est le fruit de 35 ans de combat, d’une vision et d’une stratégie de notre association de malades et de parents. C’est grâce à la ténacité des familles, à la générosité des donateurs et grâce à l’excellence de nos chercheurs que nous avons obtenu ces succès. Avec ce compteur qui dépasse les 73 millions, notre combat peut continuer", a salué Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'AFM-Téléthon.