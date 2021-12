La Ville de Lyon s'engage dans le défi Dry January 2022

Les villes de Lyon, Grenoble, Nantes et Toulouse ont apporté leur soutien à la campagne menée par la Ligue contre le cancer pour inciter les Français à faire une pause dans leur consommation d'alcool en janvier.

En 2021, 11% des Français avaient relevé le défi.

En 2022, et pour la première fois, quatre grandes villes françaises s'engagent dans la campagne et rejoignent le mouvement. Les maires de Grenoble, Lyon, Nantes et Toulouse ont rejoint la municipalité de Brest et ont décidé de participer activement au Défi de Janvier, expliquant qu'il "apparaît de la responsabilité des acteurs publics et des collectivités locales de s'engager dans ces politiques de santé publique aux côtés de leurs concitoyens. Les villes sont cette échelle de proximité où se font et se vivent les changements, où les médiations, l'aller-vers contribuent à la promotion de la santé et à la réduction des inégalités en la matière".



Dans un communiqué, les associations d'entraide alcool, les professionnels de la prise en charge des addictions, les sociétés savantes, les associations qui interviennent dans le champ des solidarités et dans la promotion de la santé, qui s'engagent depuis 2019 pour mener cette campagne, disent "se réjouir de l'engagement de ces quatre villes... mais toujours sans aucun soutien de l'État".