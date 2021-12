La Métropole de Lyon va accueillir le premier Festival Alternatiba pour le climat

En effet, la Métropole de Lyon a choisi ce lieu pour accueillir le premier Festival Alterniba qui aura pour thème le climat. Organisé par l'organisation écologiste du même nom, l'évènement devrait accueillir plus de 30 000 festivaliers les 8,9 et 10 juillet 2022.

Pour rappel, Alterniba est un mouvement d'activistes qui propose des solutions pour résoudre la question climatique. Son slogan, très évocateur, est "changeons le système, pas le climat".

Durant ces trois jours de fête, les festivaliers pourront bénéficier d'une "programmation pluridisciplinaire et intergénérationnelle". Plusieurs associations, personnalités et scientifiques devraient aussi animer des conférences et se "mobiliser sur la mise en oeuvre de la transition écologique et sociale". Avec l'aide de 2000 bénévoles, une centaine d'artistes devraient se produire sur les trois scènes. Vingt concerts seront donnés et des ateliers rythmeront la vie des spectateurs qui pourront même dormir sur place dans un camping provisoire.

Naturellement, les élus écologistes de la Métropole de Lyon sont enchantés d'être les premiers hôtes du Festival Alternatiba. "Accueillir le premier et plus grand festival climat est une fierté pour l’exécutif de la Métropole de Lyon et les élus du Grand Parc Miribel Jonage. Nous espérons qu’au travers d’une programmation à la fois grand public et originale, cet événement inédit saura éveiller les consciences et sensibiliser citoyennes et citoyens face à l’inaction des gouvernements pour lutter contre le dérèglement climatique", assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Evidemment, l'organisation se voudra être exemplaire en matière d'écoresponsabilité et d'inclusivité. Ainsi, "une réflexion poussée" sera menée sur le transport des festivaliers. Les prestataires et fournisseurs seront quant à eux locaux, tandis que la programmation se voudra paritaire.

Plus d'informations seront prochainement dévoilées.