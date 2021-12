L'OL accroché à Lille dans un match soporifique (0-0)

Malheureusement, ce n'est pas ce dimanche que les hommes de Peter Bosz inverseront la tendance. Ils n'obtiennent qu'un match nul face au LOSC (0-0).

Les deux équipes, en mal de point, se sont beaucoup observées avant d'entrer vraiment dans le match. Pour tenter de faire pression sur les Lyonnais, les Dogues optent pour une construction rapide du jeu multipliant les déplacements.

La première frappe sera cependant lyonnaise. A la 9e minute, Dembele attrape le ballon à l'entrée de la surface et tir des 25 mètres. La frappe est trop molle et pas cadrée.

Le match reste cependant très calme et les occasions se font attendre. Hélas, l'un des principaux évènements de cette première mi-temps est la blessure de Henrique. A la 33e minute, le défenseur lyonnais se tient la cuisse avant même de recevoir le ballon. Il est remplacé par Emerson.

Cinq minutes plus tard, un autre fait de jeu mettra en colère les Gones. Sur un tacle dans la surface, Renato Sanches touche le ballon de la main. L'arbitre n'accordera cependant pas de pénalty. Peu avant la pause, Houssem Aouar parvient à feinter Celik et entre dans la surface adverse. Le Lyonnais se manque et sa frappe n'est pas cadrée.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires après une première mi-temps presque idéale pour faire une sieste dominicale.

Le ton est le même au retour sur le terrain.

Le jeu reste très stérile jusqu'à la 68e minute et le premier vrai danger pour l'OL. Ikoné sert Yilmaz qui ouvre son pied. Le ballon part bien mais trouve sur sa route la main opposée d'Anthony Lopes. La balle repoussée, Ikoné tente de la reprendre mais vise le ciel.

Nouvelles sueurs froides à la 79e minute. Yilmaz est accroché par Lopes lors d'un face à face avec le portier. L'arbitre désigne le point de pénalty avant de revenir sur sa décision : Yilmaz était hors-jeu. Le score en restera là.

Avec ce match nul, l'OL s'enfonce encore un peu plus dans une crise sportive. Les Gones pointent à la 13e place avec 23 points en 17 matchs.