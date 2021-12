Mohamed Boudjellaba réélu à Givors : "Vous avez fait le choix d’une politique humaniste et d’une équipe compétente"

L'élu de gauche soutenu par les écologistes va donc très prochainement retrouver son écharpe de maire, avec une majorité plus confortable que celle obtenue à l'été 2020 puisque son bon score face à Christiane Charnay (PCF) et Fabrice Riva (SE) lui permet de gagner cinq sièges supplémentaires au conseil municipal par rapport au précédent scrutin.

"Par vos votes, vous avez clairement et massivement exprimé votre envie de poursuivre le changement que nous avons enclenché le 28 juin 2020 et votre envie de vous tourner vers l’avenir ! Vous avez fait le choix du rassemblement et de l’apaisement, le choix d’une politique humaniste et d’une équipe compétente !", a réagi Mohamed Boudjellaba sur les réseaux sociaux.

"Comme nous le faisons depuis juin 2020, nous continuerons à tenir nos promesses et nos engagements, pour changer notre ville, et pour améliorer la vie des Givordines et des Givordins.

Dès maintenant, nous nous remettons au travail, toujours avec dévouement et enthousiasme, toujours avec un sens aigu des responsabilités qui sont les nôtres et que vous nous avez données, au service de l’intérêt général", a-t-il poursuivi.

Dès dimanche soir, le président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, se disait "très heureux de pouvoir continuer à travailler avec Mohamed Boudjellaba pour améliorer le quotidien des givordines et givordins".