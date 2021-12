Echec du recours de Philippe Layat, agriculteur exprorié pour le Grand Stade de l'OL, sur les aménagements de la Métropole de Lyon

L'agriculteur venait contester la qualité des aménagements réalisés en 2013 par la Métropole de Lyon pour lui permettre, malgré la route qui coupe ses terres en deux, de poursuivre son activité.

Ce mardi, la justice a tranché. Et a décidé de suivre l'avis du rapporteur public et de rejeter le recours du Décinois, rendu célèbre pour son combat contre le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et son expropriation pour permettre de réaliser des voies de circulation pour les supporters.

Philippe Layat avait indiqué que le boviduc, le tunnel qui passe sous la route pour faire la jonction entre ses deux terrains, s'inondait à chaque épisode de pluie. Ce qui l'empêchait d'y faire passer ses moutons. Des bêtes qui s'enfuyaient parfois à cause du grillage mal installé selon lui le long de la route (lui réclame une clôture en treillis soudé de deux mètres). Enfin, le paysan dénonçait une rampe d'accès pour son tracteur bien trop pentue et donc dangereuse.

Dans son recours, Philippe Layat réclamait donc à la collectivité de refaire ces trois équipements, voire de les renforcer. Ce que refusait catégoriquement la Métropole.

Le tribunal administratif lyonnais a balayé un à un les arguments de l'agriculteur et de son avocate, Me Florence Cusin-Rollet. Traverser le boviduc dans la boue provoquerait des maladies aux moutons ? "La traversée du tunnel n’est que de courte durée et la présence de boue n’est pas permanente, ce qui ne permet pas de caractériser un risque sérieux de développement d’une maladie du bétail". Son tracteur racle la chaussée à cause de l'aménagement ? Les difficultés ne sont pas suffisamment précises. Le grillage aurait été mal posé ? Les photos fournises sont insuffisantes pour s'en rendre compte.

Philippe Layat a longtemps alerté la presse et multiplier les actions contre son expropriation puis les conditions de cette dernière. Rares ont été les combats remportés par celui qui fut le symbole de l'opposition au grand projet porté par Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb, devenu aujourd'hui le Groupama Stadium.