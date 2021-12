Lyon : au Sytral, le maire de Tassin dépose 12 000 lettres d’habitants réclamant le métro E au Père Noël

Pascal Charmot avait pris avec lui des sacs contenant 12 000 lettres d’habitants de sa commune. Et il les a déposés devant l’arbre installé au siège du Sytral dans le 3e arrondissement de Lyon.

Toutes ces lettres demandent instamment au Père Noël d’apporter à Tassin la ligne de métro E, promise par Gérard Collomb en 2014 et qui est revenue sur la table de l'actuelle consultation du plan métro des Verts, aux côtés d'autres projets de prolongement de lignes existantes.

Le métro E, estimé à 1,5 à 2 milliards d'euros, relierait Alaï à la Part-Dieu, en desservant les hauteurs du 5e arrondissement. De nombreux élus, et donc habitants, de l'Ouest lyonnais estiment qu'il est indispensable, notamment pour lutter contre la congestion automobile des entrées de Lyon.

"Avec des flux de transits routiers quotidiens avant la crise sanitaire de 47 000 véhicules/jour au carrefour de l’Horloge , 50 000 à celui de la Libération, 110 000 véhicules sous le tunnel de Fourvière et 150 000 par TEO, la ville de Tassin la Demi-Lune est particulièrement impactée par les problèmes de circulation routière, de congestion et de pollution de l'air et pollution sonore. La situation s’est même à nouveau dégradée depuis la rentrée 2021, à la reprise du travail en présentiel, annonce Pascal Charmot. A l’image des retours de nos concitoyens pendant cette nouvelle phase de consultation, tout est prêt dans l’Ouest Lyonnais pour donner vie à ce Métro tant attendu par nos concitoyens".

A dix jours du 25 décembre, le président EELV du Sytral, Bruno Bernard, s’amusera-t-il à lire tout ce courrier ? Et surtout, exaucera-t-il le voeu des Tassilunois ? Car pour obtenir une ligne de métro à Noël, avoir été sage ne suffira pas.