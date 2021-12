Coupe de France : l'OL devra être "concentré à 100%"

Mais pas question de prendre ce match à la légère pour Peter Bosz, qui "va aligner la meilleure équipe possible", avec Anthony Lopes dans les cages : "Pour nous, ce match est très important. On pense d'abord à la Coupe de France, et ensuite on sera focalisé sur Metz".

Car peu importe la compétition, l'OL et son coach sont sous une telle pression que chaque faux-pas les enfoncerait un peu plus dans une crise qui ne dit pas son nom.

"C'est un match dangereux, seulement si nous ne sommes pas concentrés à 100%", a expliqué l'entraineur néerlandais. Et d'insister : "On va affronter une belle équipe qui a gagné ses cinq derniers matchs. On aura besoin d'un groupe qui fait les choses ensemble, avec une concentration à 100%".

Il faudra donc se méfier des Parisiens, quatrièmes de Ligue 2, invaincus depuis six rencontres, et qui auront "la prétention de jouer leur coup à fond", selon les mots de leur coach.

Mais à l'OL, chaque compétition est un objectif. Et la Coupe de France est "un trophée qu'on veut gagner", a rappelé Peter Bosz. "C'est une grande compétition, on s'est préparé au maximum pour se mettre en confiance et pour se qualifier en faisant un bon résultat", a également assuré Malo Gusto.

Il reste désormais deux matchs à l'OL pour terminer l'année sur une bonne note et entamer 2022 sereinement.

