Fabrice, le "héros du Vieux-Lyon", va être logé par la préfecture et recevoir la médaille de la Ville

Fabrice Ducet, surnommé le "héros du Vieux-Lyon", a reçu la visite d'un sous-préfet ce mercredi, a-t-il confié à LyonMag. Le représentant de l'Etat lui a proposé d'être décoré de la médaille de la ville. De plus, ce sans domicile fixe sera provisoirement logé dans un appartement d'une résidence sociale.

Une proposition que le principal intéressé a acceptée, tout en gardant une certaine pudeur qui lui est chère. Il souhaite ainsi que la cérémonie se déroule dans un cadre intime.

De son côté, il a demandé aux services de la préfecture de lui trouver un travail, en extérieur de préférence. Il devra cependant voir ça avec la mairie qui pourrait bien lui proposer de travailler dans les espaces verts en compagnie de sa fidèle chienne Zahia.

Pour rappel, Fabrice s'était illustré le 29 novembre dernier en sauvant la vie d'un homme pris au piège dans une boutique du Vieux-Lyon. L'homme avait foncé tête baissée dans une échoppe en feu pour tirer le propriétaire encerclé par les flammes.

Une pétition adressée à Grégory Doucet et Pascal Mailhos avait recueilli plus de 50 000 signatures et demandait un logement et une décoration pour le brave.