SDF héros du Vieux-Lyon : la maire du 5e arrondissement veut respecter la discrétion de Fabrice

Le héros du Vieux-Lyon, qui avait sorti le brocanteur des flammes de l’incendie de son enseigne rue Mgr Lavarenne le 29 novembre dernier, veut visiblement rester discret.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Nadine Georgel, maire du 5e, lundi soir lors du conseil d’arrondissement. En ouverture de séance, l’édile écologiste a fait un point sur le sinistre, et a tenu à saluer "le geste extrêmement humain et courageux de Fabrice".

"J’ai conscience que (ce geste) suscite beaucoup d’élan pour honorer sa bravoure et l’aider au regard de sa situation de personne sans domicile fixe. Tout comme le maire de Lyon et je pense l’ensemble des élus présents ici, je partage cet élan. La mairie du Lyon, celle du 5e et la préfecture qui est en charge du dossier sur la partie de relogement sont mobilisées pour mettre en place les solutions les plus adaptées à la situation de Fabrice", a poursuivi Nadine Georgel.

Avant de lancer un appel aux signataires de la pétition pour accorder un logement à Fabrice (déjà signé par bientôt 50 000 personnes) et aux journalistes : "L’engouement populaire et médiatique, si compréhensible et beau soit-il, doit cependant respecter la personnalité et les souhaits d’un homme qui veut rester discret. (…) Nous l’accompagnerons dans les modalités et la temporalité qui lui conviennent".

Interrogé par LyonMag lundi matin, le SDF reconnaissait qu’il ne demanderait pas à être récompensé pour le sauvetage. "Si on me propose un logement, je l'accepte", tempérait-il.