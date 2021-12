SDF héros du Vieux-Lyon : "Si on me propose un logement, je l'accepte"

Ce lundi matin, la pétition demandant à Grégory Doucet de récompenser le SDF qui a sauvé la vie d'un homme pris au piège dans l'incendie de sa boutique du Vieux-Lyon le 29 novembre a atteint les 43 000 signatures. Soit un bond de plusieurs milliers de soutiens en l'espace de 48 heures.

Fabrice, toujours accompagné de sa chienne noire, a appris la nouvelle des agents de la ville de Lyon qui lui ont montré l'article de LyonMag. La rédaction est allée à sa rencontre ce lundi matin pour lui demander une réaction.

Très ému, Fabrice a d'abord rappelé qu'il n'avait rien demandé pour cet acte qu'il qualifie humblement de "citoyen". "Je ne veux pas que ça vienne de moi", a-t-il précisé. En revanche, "si on me propose un logement, je l'accepte", nous a-t-il confié.

Pour rappel, les 40 000 signataires demandent au maire de Lyon Grégory Doucet et au préfet Pascal Mailhos de fournir un logement et un travail au courageux qui s'est jeté dans les flammes pour sortir le brocanteur de l'échoppe sinistrée. D'autant que les températures ne cessent de baisser entre Rhône et Saône.

La pétition réclame également aux autorités que Fabrice soit "décoré par les instances" et reçu à l'Hotel de Ville à l'occasion d'une cérémonie qui permettrait de récompenser son courage, mais aussi de le faire connaître à un plus grand nombre.

La balle est désormais dans le camp de l'élu écologiste et du représentant de l'Etat.