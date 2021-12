Coupe de France : Lyon - La Duchère s'incline dans le derby face à Saint-Etienne

Le club de foot de Lyon - La Duchère recevait l'AS Saint-Etienne pour un 32e de finale de Coupe de France. Mais malgré un stade Balmont en feu et des Stéphanois en très mauvaise forme, les Lyonnais n'ont pas réussi l'exploit dans ce derby et se sont inclinés 0 à 1.

Pour aborder cette rencontre, Nicolas Le Bellec avait demandé à ses joueurs de former un bloc plutôt bas pour espérer placer des contre-attaques. Comme attendu, la première demi-heure voit Saint-Etienne largement dominer les débats. Pierre Popp réalise de belles parades et permet aux Sang et Or de résister à leurs adversaires.

Malheureusement, à la 32e minute, les Verts règlent leur mire et trompent le portier lyonnais par l'intermédiaire de Nordin qui a profité d'une perte de balle. : 0-1.

Revanchards et courageux, les joueurs de Lyon - La Duchère arrivent à aborder la surface stéphanoise mais ne trouvent pas le cadre. Ces percées ont le mérite d'enflammer le stade Balmont juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, la tendance est la même. Sainté attaque, Lyon défend. Les pensionnaires de National 2 parviennent cependant à construire un peu mieux et même à s'installer dans le camp adverse. A l'heure de jeu, c'est statu quo et le score ne bouge pas.

Les deux coachs font des changements pour tenter de relancer une dynamique. Les attaques se font alors de plus en plus nombreuses en fin de match, d'un côté comme de l'autre. Les spectateurs du 9e arrondissement encouragent leurs joueurs qui tentent tout pour réaliser l'exploit.

A la 92e+2, la Duchère obtient un très bon coup franc à l'entrée de la surface. Une ultime chance qui ne sera malheureusement pas concrétisée.

Le score en restera là, les Lyonnais quittent la compétition la tête haute.