Métropole de Lyon : pas de collecte des ordures le 25 décembre et le 1e janvier

Des collectes de remplacement sont organisées dans certaines communes pour éviter le débordement des bacs et l'encombrement des locaux poubelles.

A Lyon, Villeurbanne et Tassin, la collecte des bacs de tri se fera les jeudis 23 et 30 décembre, et la collecte des bacs gris aura lieu les 24 et 31 décembre.

Dans les communes de Feyzin, Oullins, Pierre-Bénite et Vénissieux, une collecte des bacs gris sera exceptionnellement mise en œuvre par la Métropole les dimanches 26 décembre et 2 janvier en centre-ville et dans les quartiers en habitat collectif dense.