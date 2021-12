Avant la trêve, l'OL "doit grapiller des points" face à Metz

Alors qu'en coulisse, une attention particulière sera accordée à la gestion des supporters en tribunes, le moindre faux-pas sera également prohibé sur le terrain : "La période peut être difficile à gérer mentalement", a reconnu Houssem Aouar en conférence de presse d'avant-match. "A nous de faire la part des choses et de rester concentrés sur le terrain. Nous ne sommes toujours pas à notre place. On doit revenir et grapiller des points", a insisté le milieu lyonnais.

"Cette 13e place ne nous convient pas, ce n'est pas notre objectif. On doit bien jouer pour remonter vite au classement", a abondé Peter Bosz, "content des deux dernières prestations" de son équipe. L'entraineur lyonnais a appelé ses hommes à faire "respecter" la hiérarchie, alors que les Messins sont actuellement 18e du classement.

Les Gones devront donc oublier la peur du vide et faire un match plein face à une équipe qui a étrillé Lorient 4-1 lors de la précédente journée de championnat. "On doit s'appuyer sur les matchs où il y a eu de bonnes choses, comme à Lille dans notre état d'esprit. On doit mettre toutes ces bonnes choses ensemble pour gagner face à Metz", a analysé Aouar, qui veut "finir l'année avec une victoire pour revenir après la trêve avec le plein de confiance".

Surtout, les Lyonnais "attendent beaucoup de soutien" en tribunes. "Il y a une grosse différence entre jouer avec et sans public. J'espère qu'ils vont montrer que l'OL a de bons supporters. Mes joueurs ont besoin de cela", espère Peter Bosz, rêvant, à quelques jours de Noël, "d'une grosse ambiance" au Groupama Stadium.

F.L.