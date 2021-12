Covid-19 à Lyon : les bars de la Croix-Rousse en règle, contrôle sous tension

Rendez-vous fixé donc avec quelques journalistes et une dizaine de policiers à 22h pour une tournée des bars du 4e arrondissement de Lyon.

Jean-Daniel Montet-Jourdran, directeur de cabinet du préfet de région, menait le groupe pour des contrôles de pass sanitaires et du port de masque.

Premier établissement ciblé : le Bull Café sur la place de la Croix-Rousse. A la vue des forces de l'ordre, des clients déjà ivres en terrasse s'amusent à crier dans un allemand imaginaire : "Papieren (sic)". A l'intérieur, le gérant est en règle mais son salarié ne portait pas le masque et n'avait pas son pass sanitaire sur lui. Magnanimes, les policiers le laissent aller le chercher à son domicile.

"Ah je ne veux pas être filmé hein, je veux mes droits d'auteur (re-sic)", glisse une femme l'œil hagard. Ce sera d'ailleurs l'un des leitmotivs de la soirée : la présence de caméra, de micros et d'appareil photo crispe tout le monde, clients comme gérants.

Le Bull Café en règle, le groupe se dirige à côté au Bouillon. Un silence de plomb règne subitement dans le restaurant lorsque les policiers investissent les lieux. Derrière le bar, une serveuse ne comprend pas ce qui se passe. "Notre pays est vraiment tombé bien bas", souffle un homme attablé. A côté de lui, trois jeunes femmes s'esclaffent, elles filment les forces de l'ordre avec leur téléphone.

Là encore, l'établissement est en règle. Certains clients plaisantent lors des contrôles, d'autres estiment que leur soirée est totalement gâchée par cette irruption. Le gérant s'entretient brièvement avec Jean-Daniel Montet-Jourdran, il lui demande comment faire lorsqu'un client vient de recevoir sa dose de rappel et qu'il a scanné son QR code pas encore valable.

En sortant, retour au Bull Café pour contrôler le pass sanitaire du serveur. Puis la place est traversée pour arriver au The Wall Pub. "Le gérant n'est pas là", indique le serveur, un coup dans le nez. Là encore, le silence se fait lorsque les hommes en noir, brassard orange et arme de poing à la ceinture, font irruption et bloquent les entrées et sorties.

L'ambiance se tend, d'autant que le jeune homme derrière le comptoir ne trouve pas son pass sanitaire. Beaucoup de clients expliqueront ne plus avoir assez de mémoire sur leur téléphone pour télécharger l'application nécessaire.

"On se sent vachement plus en sécurité maintenant"

L'un d'entre eux fournit son pass mais n'a pas ses papiers d'identité sur lui pour confirmer que c'est bien le sien. A ses côtés, son ami hausse le ton avec le policier : "Moi je peux vous jurer que c'est bien lui, nom, prénom, âge, date de naissance. Vous contrôlerez demain, ça va !".

Les forces de l'ordre ne sont clairement plus les bienvenues dans le bar. Le serveur dépité fait exprès de faire énormément de bruit derrière son comptoir pour faire comprendre que la situation l'exaspère. "Vous direz aux journalistes que je ne voulais pas être filmé", lance-t-il au représentant du préfet qui tourne les talons. "Merci hein, on se sent vachement plus en sécurité maintenant", conclut un client rigolard en terrasse.

Après une altercation avec un SDF, le groupe poursuit sa route jusqu'au restaurant de l'Angle, grande rue de la Croix-Rousse. Une heure auparavant, le kebab était rempli de clients. Là, le coup de feu est largement passé. Tout le monde a son précieux sésame, le contrôle se fait avec des sourires échangés.

L'opération de com' se termine place des Tapis. "On ne va pas pouvoir contrôler le Paddy's Corner, on n'est pas assez", indique un policier à son chef à la vue des dizaines de clients en terrasse. Pourtant, c'est bien dans l'établissement phare du quartier que les derniers pass sanitaires seront vérifiés. Là encore, les cris et les insultes fusent, l'alcool aidant.

L'heure du bilan arrive. Et cette soirée fut "l'exception" selon Jean-Daniel Montet-Jourdran. Car sur 77 pass sanitaires contrôlés dans 6 établissements, aucune contravention n'a été dressée. "Dans le Rhône actuellement, les forces de l'ordre en font un par jour avec une dizaine d'établissements contrôlés", poursuit le directeur de cabinet.

Une vigilance qui s'explique par la crise épidémique forte dans le département, avec un taux d'incidence de 730 cas pour 100 000 habitants.

A.A.