Emerson de retour à Chelsea cet hiver ? L’OL très vite fixé

Car Ben Chilwell, le latéral gauche de Chelsea, s’est gravement blessé et sa saison est d’ores et déjà terminée. Le club anglais est donc à la recherche d’une solution. Et plutôt que de réaliser un achat précipité au mercato hivernal, les dirigeants pourraient bien rapatrier Emerson Palmieri, actuellement prêté à Lyon.

Une option à l’étude qui a été confirmée par l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. L’Allemand a indiqué lors d’une conférence de presse que les contrats passés avec l’OL étaient analysés pour s’assurer que la rupture du prêt pouvait se faire sans trop de frais. D’éventuelles négociations pourraient s’opérer avec les équipes de Jean-Michel Aulas ces prochains jours. Il faut rappeler que Lyon a une option d'achat prioritaire, mais seulement en cas d'offre d'une autre équipe que Chelsea.

Peter Bosz et les supporters lyonnais se passeraient bien d’un départ imprévu d’Emerson, l’une des rares satisfactions de l’OL sur la première partie de saison. D’autant que le club devrait recruter pour remplacer le latéral italo-brésilien, car la seule option qui resterait au club, Henrique, a déjà prouvé qu’il avait l'air très sympathique mais qu'il n’avait pas le niveau. A moins que Léo Dubois ne soit exfiltré sur le côté gauche de la défense pour laisser le couloir droit au jeune Malo Gusto.