Le salon de l'Etudiant de Lyon maintenu en présentiel du 7 au 9 janvier

Malgré les nombreuses restrictions liées à la cinquième vague du Covid-19, les organisateurs annoncent ce mardi que l'évènement se tiendra bien en présentiel "avec des mesures sanitaires renforcées et strictes pour la sécurité de tous". Le masque est obligatoire pour tout le monde et le pass sanitaire sera demandé à partir de 12 ans et 2 mois.

En cette période charnière pour l'orientation, notamment post-bac, le salon de l'Etudiant accueillera à Eurexpo près de 300 organismes de formations répartis sur 20 secteurs ainsi que de l'académie.

La phase d'inscription sur Parcoursup débutera le 20 janvier avec l'ajout des voeux jusqu'au 29 mars inclus. Le dossier devra ensuite être confirmé avant le 8 avril. Puis débutera la phase d'admission principale.