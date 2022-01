Poursuite du projet d’A46 Sud près de Lyon : un député demande des études plus détaillées au ministre des Transports

Dans un communiqué, le député LREM du Rhône, opposé à l'élargissement à 2X3 voies de la rocade, dit "rester entièrement vigilant pour la suite de la concertation".

"Je souhaite que la poursuite de la concertation et des études d’impact permette d’éclairer plus finement le choix qui sera fait, certaines lacunes dans les études présentées lors de la concertation préalable ayant été pointées", relève Jean-Luc Fugit.

Ce dernier "regrette le refus de conduire des études plus détaillées sur les impacts du prolongement de l’A432, une alternative potentielle qui aurait mérité, avant d’être écartée, d’être plus finement étayée en termes d’impact financier, d’impact sur le foncier, d’impact sur l’activité agricoles".

"Plus largement, il m’apparait nécessaire que les projets alternatifs présentés dans les contributions intervenues lors de la concertation préalable soient étudiés. Ainsi la poursuite de la concertation ne se limiterait donc pas à choisir simplement entre l’élargissement à 2X3 voies ou rien", indique le député.



"Je souhaite que l’Etat apporte des études complémentaires afin que la meilleure solution puisse être retenue, car nous avons besoin de solutions de mobilité à la fois efficaces et qui ne dégradent pas la qualité de l’air que respirent les populations du territoire traversé par l’A46 Sud", a conclu Jean-Luc Fugit dans son courrier adressé à Jean-Baptiste Djebbari.