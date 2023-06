Sarah Tanzilli : "Une photo sur deux sur les sites pédopornographiques a été postée délibérément sur les réseaux sociaux"

Députée de la 13e circonscription et d'origine arménienne, Sarah Tanzilli avait suivi de près l'organisation à Décines des élections turques. En résultaient deux signalements à la justice. Selon elle, l'organisation lui "semblait contraire à la loi confortant les principes de la République adoptée deux ans avant" car le bureau de vote était situé dans une salle jouxtant la mosquée Ditib. Elle signalait aussi les violences contre des assesseurs suite au premier tour du scrutin. "Il y aura une enquête et des poursuites mais pas sur l'organisation", annonce la parlementaire Renaissance.

L'Arménie dans le coeur, elle accueille avec joie la panthéonisation de Missak Manouchian annoncée par Emmanuel Macron : "Il est allé jusqu'au sacrifice ultime pour défendre une certaine idée de la France".

Sarah Tanzilli s'est récemment retrouvée dans l'oeil du cyclone en s'attaquant à l'une des influenceuses les plus...influentes : Poupette Kenza. La députée lui reprochait de continuer à publier des photos de sa fille tout en sachant que ces clichés inondaient ensuite les sites pédopornographiques. Poupette Kenza et Sarah Tanzilli ont déploré ensuite avoir chacune subi du cyberharcèlement à cause de cet épisode. "L'espace numérique et les réseaux sociaux sont devenus un genre de Far West où les gens règlent leurs comptes à coups de cyberharcèlement", regrette l'élue.

"Il ne faut pas mettre en scène ses enfants de manière sexualisée sur les réseaux sociaux. Cette petite fille n'a rien demandé à personne. (...) Une photo sur deux sur les sites pédopornographiques a été postée délibérément sur les réseaux sociaux", conclut-elle.

00:00 Elections turques à Décines

03:43 Missak Manouchian

04:57 Poupette Kenza

09:47 Accès aux réseaux sociaux par les enfants

12:30 Contournement Est