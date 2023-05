L’influenceuse "Poupette Kenza" dans la ligne de mire d’une députée du Rhône

Kenza Benchri, véritable star des réseaux sociaux avec 1,2 million de personnes abonnées à son compte Snapchat et près d’un million de "followers" sur Instagram, a pris l’habitude de publier régulièrement photos et vidéos de ses enfants sur ses comptes. Ses "poupettes" (nom qu’elle donne à ses fans) suivent avidement les péripéties familiales de Kenza, de son mari et de leurs deux enfants respectivement âgés d’1 et 2 ans.

Placée en garde à vue le 17 février dernier pour des soupçons de négligence infantile à la suite de l’hospitalisation suspecte de son fils âgé de moins d’un an, Kenza fait aujourd’hui l’objet d’une procédure pénale pour des faits de maltraitance.

Des faits de maltraitance à la pédopornographie ?

Initialement alertée par une association de protection de l’enfance, Sarah Tanzilli, députée Renaissance de la 13ème circonscription du Rhône, se penche sur l’affaire "Poupette" et mène son enquête aux côtés de Bruno Studer (député du Bas-Rhin).

Suite à la diffusion par l'influenceuse #PoupetteKenza d’images de ses enfants s'apparentant à de la #pédopornographie, j'ai saisi avec mon collègue Bruno Studer le procureur de Rouen.



Jamais une mère ne peut ainsi exhiber son enfant. Face à ça, nous devons être intraitables. pic.twitter.com/vNW1GbXVOM — Sarah Tanzilli (@sarah_tanzilli) May 17, 2023

Les conclusions que les deux députés tirent de leur analyse des contenus de Poupette Kenza sont alarmantes. Cette dernière, en plus de s’être rendue coupable de négligence infantile devant les caméras, participerait aussi indirectement, avec les photos de ses enfants, à l’alimentation en contenus de sites pédopornographiques du "dark web".

Une escalade dans les accusations que la députée assume complètement.

"Elle a publié sur internet des images de sa fille dénudée en culotte, posant parfois dans des positions lascives pour la caméra, ou encore des images de ses enfants prenant le bain" détaille-t-elle à notre rédaction.

Ces images, à l’apparence innocente, finissent pourtant entre des mains très mal intentionnées.

Des captures d’écran, que notre rédaction a pu consulter, montrent notamment que le prénom de la fille de Kenza figure parmi les résultats les plus recherchés d’au moins deux sites pédopornographiques de la face cachée du net. Raison pour laquelle, en addition aux faits de maltraitance constatés, la députée a décidé de saisir le procureur général de Rouen, ville où réside actuellement Kenza.

"50% des photos et vidéos disponibles sur les sites pédopornographiques du dark web sont, en réalité, initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux" nous explique Sarah Tanzilli.

"Il faut alerter l’opinion, faire preuve de pédagogie, et sensibiliser les parents de jeunes enfants à l’importance du droit à l’image de leurs enfants. Il en va de leur sécurité autant que de leur intégrité morale. Ce que l’on attend des parents, c’est de protéger leurs enfants, y compris des dangers posés par les réseaux sociaux. En l’occurrence, Poupette K et d’autres influenceurs les jettent en pâture sur les réseaux sociaux. C’est extrêmement bouleversant" complète-t-elle.

Si l’enjeu est de taille, c’est parce que Kenza Poupette est loin d’être la seule mère à surexposer ses enfants sur les réseaux. En témoigne un phénomène de mode relativement récent, les vidéos de parents qui "prank" (faire un canular) leurs enfants en les filmant se multiplient ces dernières années.

"Nous constatons qu’une partie de la société est entrée dans une course au « buzz » et aux clics, avec des parents prêts à nuire à l’image de leurs enfants au profit d’une notoriété numérique" se désole la députée Renaissance.

Cette vague de contenus nuisibles aux enfants peut-elle être combattue législativement ? La parlementaire majolane, du moins, pense que l’arsenal juridique français n’est pas assez fourni pour lutter contre ces problèmes nouveaux. "Une des solutions que nous avons imaginées, serait de permettre aux juges civils d’interdire à certains parents de publier des images de leurs enfants sur internet. Il s’agirait d’une délégation partielle de l’autorité parentale, limitée au droit à l’image, qui pourrait être confié à une autre personne de la famille ou à une personne extérieure au cercle familial."

Cette mesure était comprise dans une proposition de loi déposée à l’Assemblée par Bruno Studer. Si la proposition a été plébiscitée en première lecture par le Sénat en début de mois, l’élue regrette que "le texte a été vidé de sa substance par les sénateurs. L’article 4, qui créait cette délégation partielle de l’autorité parentale, a été supprimé du texte." Déterminée à ne pas en rester là, la députée assure que son groupe se battra pour rétablir cet article dans le texte.

Suite à son tweet du 17 janvier, Sarah Tanzilli reçoit aujourd’hui des milliers de messages d’injures et de menaces de mort de la part de fans de Kenza Poupette. Cette dernière a partagé à sa communauté le tweet, en l’enjoignant à "signaler en masse ce tweet qui incite à la haine et au harcèlement envers mes enfants et moi."

La députée a annoncé sur Twitter, le 18 mai en début d'après-midi, son intention de porter plainte personnellement contre Kenza Benchrif prochainement.

J.B.