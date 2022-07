Trois députés du Rhône s’opposent à l’importation du gaz azerbaïdjanais par l’Union européenne

La crise ukrainienne a révélé la dépendance de l’Union européenne aux importations de gaz russe. La France se trouve dans une situation très fortement impactée avec près de la moitié de son parc nucléaire à l’arrêt.

Sarah Tanzilli, Anne Brugnera, Thomas Rudigoz et les autres députés signataires soulignent que, selon eux, la souveraineté énergétique de l’Union européenne ne passera que par le développement massif des énergies renouvelables et des sources décarbonées. Le tout combiné à une politique ambitieuse d’économies d’énergie.

Mais ce qui inquiète également fortement les élus, c’est le choix de se tourner vers l’Azerbaïdjan pour s’approvisionner pendant plusieurs années. "Le régime de Bakou est à tout le moins aussi autoritaire et antidémocratique que celui en place à Moscou", dénoncent-ils. "Nul n’ignore l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de sa rente pétrolière et gazière, le pays consacrant plus de 5% de son PIB aux dépenses militaires."

Si les élus précisent qu’ils ont conscience de la nécessité de reconstituer les stocks de gaz des pays membres de l’UE et de sécuriser l’approvisionnement énergétique des Européens pour l’hiver, ils indiquent qu’il serait préférable de favoriser des solutions à court terme et non des accords à long terme comme celui projeté avec l’Azerbaïdjan.