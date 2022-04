A46 Sud et Rocade Est : une réunion pour réclamer l'abandon du projet de l'Etat ce vendredi

Ils sont 300 élus des communes de la Métropole de Lyon, Corbas, Moins, Saint-Priest, Chassieu, Décines, Meyzieu et Vaulx-en-Velin, ainsi que la communauté de commune du pays de l’Ozon, l’Est lyonnais et Vienne Condrieu Agglomération, à se réunir pour adopter deux délibérations. La réunion n‘est pas ouverte au grand public.

"Un vœu relatif à l’abandon pur et simple par l’Etat du projet d’aménagement à deux fois trois voies de l’autoroute A46 Sud et de l’aménagement du nœud de Manissieux. Une sollicitation de l’ATMO Auvergne Rhône-Alpes en vue de l’installation de moyens techniques permettant de mesurer précisément la pollution autour de ce tracé routier", peut-on lire à ce jour.

20km au cœur du débat

L’axe routier, long d’une vingtaine de kilomètres, est emprunté par environ 65 000 véhicules quotidiens avec plus de 100 000 sur sa section la plus chargée. Le projet vise à passer de deux fois deux voies à deux fois trois voies sur l’axe de l’A46 Sud reliant le nœud de Ternay à celui de Manissieux et l’aménagement du nœud de Manissieux en lien avec l’A43 et la Rocade Est.

Les arguments des porteurs du projet, l’Etat et Vinci, sont d’améliorer la fluidité et la sécurité de la voie ainsi que, en référence au projet abandonné "l’Anneau des Sciences à l’Ouest", de décliner une partie du trafic de l’A6-A7. Les élus estiment que ces aménagements qualifieront d’office l’A46 comme "le contournement de l’agglomération lyonnaise pour le trafic de transit".

Malgré de fortes contestations, l’Etat a confirmé fin 2021 la poursuite du projet en évoquant la nécessité de nouvelles études. De quoi consolider les tensions avec les élus et riverains.