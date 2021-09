La Métropole de Lyon vote contre l'élargissement de l'A46

Alors que des concertations publiques sont actuellement menées pour élargir à trois fois trois voies l'autoroute qui contourne Lyon, la Métropole de Lyon "considère que la solution proposée par l'Etat et ASF est inappropriée" : "Il est possible de contenir le trafic sur l’A46 en proposant des alternatives crédibles", précisent les services de la collectivité.

"Le projet de mise à 2x3 voies intervient alors que pour le rail, on réfléchit sans agir depuis plus de 20 ans : le CFAL a fait l’objet d’un débat public en 2001, sa section Nord a obtenu une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en 2012 sans qu’aucune réalisation ne suive. Il permettrait pourtant de retirer près de 9 000 poids lourds par jour de l’A46", est-il expliqué dans un communiqué.

La Métropole estime également que le projet ignore ou minimise le potentiel des transports en commun et du covoiturage pour répondre aux besoins de mobilité du secteur. "D’un point de vue global, la stratégie ne consiste plus à dévier le trafic mais à le réduire", indique la collectivité.