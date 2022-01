Hubert Julien-Laferrière souhaite “interroger la probité d’Ahmed Naser Al-Raisi”, le président d’Interpol présent à Lyon

Alors que le nouveau président d’Interpol est présent à Lyon pour la visite de son siège, Ahmed Naser Al-Raisi ne doit pas échapper à la justice française pour les nombreuses poursuites judiciaires dont il fait l’objet, d’après Hubert Julien Laferrière. L’Émirati serait responsable de la torture de ses opposants politiques aux Emirats arabes unis.

“Ahmed Naser Al-Raisi n’est pas le bienvenu à Lyon !” souligne le député (Génération Ecologie) du Rhône. Ce dernier s’indigne de la présence du président de l’organisation internationale, alors qu’une nouvelle plainte a été déposée à son encontre au pôle crimes contre l’humanité du parquet antiterroriste de Paris.

Pourtant, la venue d’Ahmed Naser Al-Raisi à Lyon est l’opportunité pour la justice française de l’auditionner. Le député soutient même “sans réserve la demande formulée auprès de la Procureure de la République par l’association Gulf Center for Human Rights (GCHR) et par la voix de son avocat de Me William Bourdon de profiter de la présence de M. Ahmed Naser Al-Raisi sur notre territoire pour ouvrir une enquête à son encontre dans les brefs délais.”

Dans la logique d’Hubert Julien-Laferrière, “Interpol a pour mission d’assurer un monde plus sûr dans le cadre d’une coopération transnationale respectueuse de la charte des Droits de l’Homme des Nations Unies, et souhaite commencer par interroger la probité de son président.”