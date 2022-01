Newcastle passe à l’attaque pour Bruno Guimaraes (OL) : 40 millions d’euros et un salaire quadruplé

L’Olympique Lyonnais serait en passe de dire adieu à l’un des derniers chouchous du public du Groupama Stadium. En effet, une offre difficile à refuser a été formulée ce mardi par Newcastle. Et elle vise Bruno Guimaraes. Selon différents médias sportifs, elle oscillerait entre 36 et 40 millions d’euros. On imagine que Jean-Michel Aulas pourrait réclamer un effort de la part du club anglais pour le milieu de terrain brésilien arrivé à Lyon contre 20 millions d’euros.

Mais Newcastle, nouveau (très) riche depuis son rachat cet automne par un consortium d’Arabie Saoudite, a les arguments pour convaincre avant tout le joueur de rejoindre les bords pluvieux du Tyne. Bruno Guimaraes, s’il rejoignait la Premier League, quadruplerait son salaire mensuel…

A Lyon, le joueur de 24 ans s’est parfaitement acclimaté et s’épanouit sur le terrain. Même si Juninho est parti, il reste son grand ami Lucas Paqueta et une forte communauté lusophone. Sauf que personne ne lui en voudrait de s’envoler pour le championnat le plus huppé du monde pour un salaire mirobolant.

Mais attention, le passage à l’acte de Newcastle pourrait déclencher une réaction d’autres prétendants plus prestigieux comme Arsenal ou la Juventus de Turin.

Si l’OL venait à accepter de vendre Guimaraes pour renflouer ses caisses, il est probable que d’ici la fin du mercato hivernal dans quelques jours, il sera difficile de trouver dans la précipitation un remplaçant de la trempe de l’Auriverde.