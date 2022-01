Suppression d’une aide régionale aux apiculteurs : les écologistes s’indignent

Ils s’insurgent de la suppression par le président de la Région AURA, Laurent Wauquiez, de l’aide MAEC API, accordée aux apiculteurs.

La MAEC-API, c’est quoi ?

Les Mesures agroenvironnementales Et Climatiques (MAEC) permettent dans le cas de la PAC (Politique Agricole Commune), d’accompagner les exploitations agricoles. Et notamment celles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou encore dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. Ce soutien financier peut s’élever jusqu’à un plafond fixé à 8400 euros par exploitation et par an en Rhône-Alpes, et jusqu’à 10 000 euros en Auvergne. L’aide vise à l’amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité (API).

Bénédicte Paseicznik, élue du groupe Les Écologistes Auvergne-Rhône-Alpes, pointe du doigt le paradoxe de l’exécutif : "Nous venons de voter des deux mains une enveloppe de 500 000 euros sur un an pour soutenir les apiculteurs qui ont récolté très peu de miel en 2021. Pourquoi choisir, quelques jours après, de dépouiller la filière pour les cinq prochaines années ? Cette politique est absurde".

L’opposition déplore sa non-consultation dans cette prise de décision et souligne cette contradiction, qui est selon eux assez invraisemblable, étant donné que la compétence d’attribution de cette aide a été transférée de l’État vers les Régions.

Grégoire Verrière, conseiller régional du groupe et apiculteur amateur dans le Puy-de-Dôme, glisse même un tacle au président de la Région : "Laurent Wauquiez se targue d’être à la tête de la première Région de France en matière agricole mais pourrait bien être la première Région à ne plus soutenir ses apiculteurs. Mais quelle mouche l’a piqué pour oser abandonner le soutien aux apiculteurs et aux abeilles, véritables sentinelles de la nature ?".

Affaire à suivre pour les apiculteurs...