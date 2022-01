Présidentielle : Valérie Pécresse en déplacement à la centrale nucléaire du Bugey ce samedi

La candidate LR à la présidentielle est attendue à la centrale nucléaire du Bugey ce samedi matin. Valérie Pécresse visitera les installations avant de rencontrer des acteurs de l'énergie.

La candidate avait dévoilé en octobre dernier son programme énergétique, promettant de revenir sur les fermetures programmées de réacteurs nucléaires et de lancer six nouveaux EPR. Mais le nucléaire ne suffira pas, selon Valérie Pécresse, qui envisage aussi de développer le petit hydraulique, le photovoltaïque et l'éolien.

Ce déplacement intervient alors que le candidat écologiste, Yannick Jadot, a choisi Lyon pour le troisième événement national de sa campagne, lors duquel il présentera son projet pour le climat et la justice.