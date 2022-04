Présidentielle 2022 : le meeting de la dernière chance pour Valérie Pécresse ce jeudi à Lyon

Ce sera son dernier meeting de campagne avant le premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche. Valérie Pécresse, à la peine depuis des mois suite à sa performance ratée au Zénith et désormais créditée de moins de 10% dans les derniers sondages, est attendu ce jeudi soir à Lyon.

Accompagnée du président d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et de l'homme d'affaires Alain Mérieux, la candidate des Républicains s’exprimera dès 19h devant ses partisans à proximité du Matmut Stadium de Gerland dans le 7e arrondissement, plus précisément depuis le village Implid, un espace évènementiel de 1500 m2 situé juste à côté de l’enceinte sportive occupée habituellement par le LOU Rugby.

"Dans cette campagne, je viens devant les Français telle que je suis et telle que je resterai. Vous m'avez vu gagner. Vous m'avez vu trébucher. Vous m'avez vu me relever. Vous avez découvert ma résistance. Ma vérité. Je ne lâche rien. Ce courage, je veux le mettre à votre service", a notamment déclaré dimanche dernier Valérie Pécresse lors de son meeting Porte de Versailles à Paris ayant réuni les ténors du parti, à l’exception de l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, grand absent de la campagne de la candidate, et dont le nom avait d'ailleurs été sifflé par le public.