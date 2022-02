Les commissions des agents de Bruno Guimaraes (ex-OL) qui auraient pu faire tout capoter

Pourquoi diable Bruno Guimaraes s'envolait-il pour Newcastle en échange de 42,1 millions d'euros. Pourquoi pas 42 millions tout court ?

On le sait largement désormais, les transactions dans le football se font avec de plus en plus d'acteurs plus ou moins impliqués.

Et l'Equipe révèle ce mercredi qu'effectivement, le départ de Bruno Guimaraes de l'OL vers l'Angleterre s'est fait dans des conditions avant tout satisfaisantes pour les agents du Brésilien.

Toutes les parties s'étaient rapidement mises d'accord sur un montant de 50 millions d'euros (42+8 de bonus). Pourtant, l'officialisation a traîné jusqu'au dimanche, avant-dernier jour du mercato. Quarante-huit heures supplémentaires durant lesquelles les agents de Bruno Guimaraes ont réclamé des commissions qui leur auraient été promises à l'époque par l'ex-directeur sportif lyonnais Juninho.

On peut donc imaginer que les 100 000 euros rajoutés à l'équation ont servi en partie ou en intégralité à rassasier leur appétit.