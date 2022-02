Lyon : multirécidiviste, il est retrouvé neuf mois après son premier vol

Ce jeudi, un homme recherché pour de nombreux vols aggravés et par effraction a enfin été retrouvé.

Le début de l'enquête remonte en août dernier, lorsqu’un habitant de la rue Chateaubriand à Rillieux-la-Pape avait été victime d’un vol par effraction. Le butin dérobé était composé de bijoux et de matériel électronique.

Des investigations avaient permis d’identifier le suspect, un homme âgé de 23 ans, SDF. Un mandat de recherche avait alors été délivré à son encontre.

Ce jeudi, l'individu a pu être interpellé par les policiers sur la place Gabriel Péri. Placé en garde à vue puis interrogé, le mis en cause a reconnu avoir été présent dans le domicile de la victime afin de "pouvoir y dormir", après qu'un soi-disant ami lui ait ouvert les lieux mais a nié avoir commis les vols.

Défavorablement connu des services de polices, il a également été entendu dans le cadre de deux autres affaires. La première concernant un vol aggravé datant de mai dernier dans le métro C station Hénon, dans le 4e arrondissement. Le mis en cause aurait arraché une chaîne au cou d’un homme qui serait parvenu à prendre en photo son agresseur. Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu sa présence au moment du vol mais a nié son implication.

La 2e affaire concerne elle aussi un vol aggravé en août dernier, au niveau du tramway T4 arrêt Lycée Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon. Un autre jeune homme s’était fait dérober son téléphone portable dans le tramway. Un des auteurs aurait fait usage de lacrymogènes. Le suspect a reconnu sa participation au vol mais a nié toute implication.

Finalement présenté au parquet ce samedi, l'individu a été écroué en attente de son jugement en comparution immédiate pour ces trois affaires.