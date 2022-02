Dott, Mc Do et… les TCL sont les marques préférées des ados lyonnais

Le Teenage Lab de Pixpay a dévoilé ce lundi le baromètre des "habitudes de conso des ados" 2022.

Lors de cette étude réalisée d'après une enquête basée sur les données de plus de 100 000 utilisateurs Pixpay, une carte de paiement dédiée aux adolescents et copilotée par les parents, on apprend que les jeunes Lyonnais ont jeté leur dévolu sur plusieurs marques.

Les trottinettes électriques Dott sont notamment plébiscitées, tout comme les enseignes Mc Donald's, Casino et Monoprix. Auchan, Apple et les TCL font aussi partie du top 10 des adolescents lyonnais. On retrouve également Franprix, Carrefour et Tier, d'autres trottinettes.

"Les catégories voyages et "taxi-métro-bus-tram" font partie des catégories sur-consommées en Auvergne-Rhône-Alpes", précise cette étude.

Ces dix marques concentrent 27% des transactions PixPay effectuées à Lyon, pour des dépenses évaluées à 12,80 euros en moyenne. Les jeunes Lyonnais qui reçoivent eux en moyenne 81,5 euros mensuel sur leur compte.