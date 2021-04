Lyon : L214 montre la réalité de l’élevage intensif des poules

Le collectif de défense des animaux épingle cette fois les conditions d'élevages de poules au sol de deux élevages, dans les Côtes d'Armor et en Vendée. Les images, une nouvelle fois très dures, ont été tournées entre septembre 2020 et janvier 2021. On y découvre des poules entassées sur des étagères, sans aucune possibilité de sortir. Les animaux n’ont pas, non plus, de lumière naturelle. Pire, certaines poules en train de mourir ou déjà décédées se font manger par leurs congénères.

"Le nombre de poules détenues dans ces conditions a doublé en quelques années. Aujourd’hui, 6 millions de poules vivent dans des élevages « au sol » en France. Ce mode d’élevage cause d’importantes souffrances aux poules : stress, promiscuité, faible résistance aux maladies, picage ou cannibalisme, absence de soins aux animaux malades ou blessés" détaille L214.

L'association demande à la grande distribution de cesser de vendre des œufs de code 2, issus d’animaux élevés dans des élevages similaires. L214 souhaite aussi que les consommateurs interpellent directement les acteurs de la grande distribution ainsi que les éleveurs.