Un amendement anti-L214 "scandaleux" selon la députée Marie-Charlotte Garin

Il fait en sorte que le bénéfice de la réduction d'impôt soit exclu pour les dons faits aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d'actes d'intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d'actes de violence vis-à-vis de professionnels.

On comprend aisément que cet amendement vise avant tout l'association lyonnaise L214, dont les militants dénoncent régulièrement les agissements dans les exploitations et abattoirs de France, avec des intrusions et des caméras cachées.

Pour la députée EELV de Lyon Marie-Charlotte Garin, cet amendement est "scandaleux". La parlementaire apporte son soutien aux militants animalistes : "Sans eux, nous n'aurions pas pu voir certains dysfonctionnements graves. La violence est déjà pénalisée par le code pénal".

Son collègue de la NUPES, Aymeric Caron, a également réagi : "Attention, ce qui se passe est gravissime ! Le gouvernement veut museler les associations qui vous informent sur les maltraitances dans les élevages et les abattoirs, comme L214, en privant de réductions d’impôts les dons de leurs adhérents. C’est la démocratie qui est attaquée".

Un amendement déposé par le député @marclefur veut assécher financièrement les associations qui informent sur la maltraitance animale.



Plutôt que d'améliorer le sort des animaux, certains élus veulent bâillonner les lanceurs d'alerte. @auroreberge allez-vous vous y opposer ? pic.twitter.com/kmsFxWBaGH — Hugo Clément (@hugoclement) October 5, 2022