Ecarté contre Nice, Jérôme Boateng de retour avec l'OL

Jean-Michel Aulas a indiqué ce jeudi que le défenseur international allemand, qui avait été écarté contre Nice, avait réintégré l'équipe en début de semaine.

"L'entraineur a vu Jérôme en début de semaine et il l'a réintégré. Il fera partie du groupe qui jouera à Lens samedi si la semaine se passe bien à l'entrainement. Nous comptons sur lui pour la fin du championnat et de la Ligue Europa pour une fin de saison qui s'annonce absolument fantastique pour l'OL. C'est l'entraineur qui décide. Ses décisions sont en général très bonnes, même s'il peut se tromper parfois car nous ne gagnons pas tous les matches. Globalement, cette décision n'a pas affecté l'effectif puisque nous avons battu Nice", a précisé le président de l'OL en marge de la présentation de la situation financière d'OL Groupe.

Reste à savoir s'il sera titulaire, alors que la paire Thiago Mendès-Castello Lukeba s'était montrée exemplaire le week-end dernier lors de la belle victoire face à l'OGC Nice.

Selon l'Equipe, Jérôme Boateng avait été puni par Peter Bosz, qui lui aurait reproché un comportement négatif sur le terrain et dans les vestiaires, voire un tempérament volcanique et violent. L'ancien joueur du Bayern Munich et de Manchester City se serait même battu avec Bruno Guimaraes à l’entraînement avant le départ du Brésilien pour Newcastle. On se souvient également de son engueulade monstre sur le terrain avec Léo Dubois lors de la déculottée reçue face à Rennes.