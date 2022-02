Koh-Lanta : qui sont les deux candidats du Rhône de la nouvelle saison ?

Le célèbre jeu d’aventure est de retour pour une 23e édition. La diffusion débute ce mardi soir sur TF1. Ils seront douze femmes et douze hommes à tenter de survivre et remporter les 100 000 euros promis au grand gagnant.

Deux candidats du Rhône seront à découvrir parmi les nouveaux aventuriers. Il y a d'abord Setha, une graphiste de 35 ans, maman de quatre petites filles, qui "mène tout de front : une vie familiale trépidante, et une activité professionnelle prenante. Elle est graphiste sur véhicules. Ancienne danseuse de hip hop, elle se consacre entièrement à sa famille, et rêve de renouer avec l’adrénaline et la liberté. Discrète mais courageuse, cette jeune femme d’origine cambodgienne veut prouver sa valeur aux siens".

Bastien, un cordiste de 32 ans, figure également parmi les candidats "Cet ex-saisonnier, aujourd’hui cordiste, est à la constante recherche de sensations fortes. Ce fan d’escalade allie son travail et sa passion. Sportif et passionné de montagne, il est habitué aux voyages en sac à dos. Il pense avoir toutes les qualités pour arriver au bout de l’aventure".

L’aventure se déroule dans l’archipel de Palawan aux Philippines avec une spécificité : un totem maudit. "Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure", promet TF1.