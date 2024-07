Une nouvelle saison de "Koh-Lanta" débutera le 20 août sur TF1 avec un concept inédit : une "Tribu maudite". La chaîne parle d’une saison "totalement inédite avec plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’être éliminé et encore plus de retournements de situation".

Ils seront vingt-quatre nouveaux naufragés, parmi lesquels une candidate du Rhône qui a la particularité d'être... (Lire la suite sur Lyon Femmes)