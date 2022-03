Rodéo géant près de Lyon : deux personnes jugées ce mardi

Une centaine de motos, moto-cross et quad s'étaient rassemblées dimanche vers 14h et avaient défilé sur les communes de Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Bron et Lyon.

De nombreuses infractions avaient été constatées, les pilotes circulant à contre-sens, parfois sur les trottoirs en roue arrière, à vitesse excessive et en slalomant sur les voies de bus.

Cinq personnes dont trois mineurs avaient été interpellées et cinq deux-roues avaient été saisis.

Les deux majeurs ont été présentés au parquet ce mardi en vue d'un jugement en comparution immédiate. Les trois mineurs devaient, eux, être présentés à un juge pour enfant en vue d'une mise en examen.